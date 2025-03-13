18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Silivri'de Anılacak

Silivri Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü kapsamında anlamlı bir program hazırlandı. Şehitlerimizi anmak ve tarihin en büyük kahramanlık destanlarından biri olan Çanakkale Zaferi'ni yad etmek amacıyla düzenlenen etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek programı, 18 Mart 2025 Salı günü sabah saat 09.30'da Atatürk Heykeli'ne çelenk sunumu ile başlayacak. Saat 10.00'da Şehitlik ziyareti ile devam edecek olan anma programı, saat 11.00'de Önder Yılmaz Sahnesi'nde düzenlenecek salon programı ile sona erecek.