18 motosiklet sürücüsü 37 bin 170 TL'lik cezadan kaçamadı

Bilecik'te yapılan motosiklet denetimlerinde 18 motosiklet sürücüsüne 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

18 motosiklet sürücüsü 37 bin 170 TL'lik cezadan kaçamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te yapılan motosiklet denetimlerinde 18 motosiklet sürücüsüne 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan araştırmalarda meydana gelen her 3 trafik kazasından 1’i motosiklet sürücülerinin karışmış olduğu kazalar ve en önemli unsurları ise hız ile şerit ihlali yapmaları olduğu açıklandı.

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Bilecik Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; 77 motosiklet ve sürücüsü kontrol edilerek, 18 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden kurallara uymama gerekçesi ile toplam 37 bin 170 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘’Trafik kurallarına uyalım, can güvenliğimizi koruyalım’’ mesajını verdi.