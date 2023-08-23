18 ülkeden 21 öğrenci Akyurt'u ziyaret etti

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, TBB LOCALİNTERNational programı çerçevesinde ülkemizde ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin LOCALİNTERNational projesi, Genç Liderler ve Genel Beceriler temalı programda Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr Ahmet Kazan ve Dış İlişkiler Müdürü Gülfem Kıraç Keleş ile birlikte 18 ülkeden 21 üniversite öğrencisini Akyurt Belediyesinde ağırladı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a Akyurt’un ve Ankara’nın güzelliklerini anlatma fırsatı verdiği için teşekkür eden TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Kazan “Öncelikle Akyurt’ta olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu yılda 18 ülkeden 21 öğrenciyle bir araya geldiğimiz programın teması Genç Liderler ve Genel Beceriler. Programımız uluslararası bir staj programı olduğu için 2012 yılından beri düzenliyoruz. Buradaki amacımız Türkiye’deki güzellikleri ve özellikle Belediyelerimizin güzel uygulamalarını yurt dışında ileride çok daha iyi pozisyonlarda olabilecek potansiyeldeki arkadaşlarımıza anlatmak. Bu anlamda ülkeler arası bir gönül ilişkisi kurmak ve kardeş ilişkisi oluşturmak için bu programı her yıl planladığımız gibi sürdürüyoruz. Akyurt’un güzelliklerini ve Belediyemizin güzel çalışmalarını gençlere aktarıyoruz. Çalışmamıza destek veren sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Genç bir Belediye Başkanı olarak gençleri Akyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduğunu belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık konuşmasında “Genç arkadaşlarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Ülkemiz, başkentimiz ve ilçemiz özelinde. Şu an Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti Ankara’nın Akyurt ilçesinde sizleri misafir ediyor olmaktan çok mutluyum. İlçemiz Ankara, merkeze 32 km mesafede havaalanının ve yaklaşık 300 kadar sanayi kuruluşunun olduğu, hem sanayi hem tarım ve hem de hayvancılığa dayanan ekonomiye sahip bir ilçe. Genç nüfusa sahip, göç alan bir ilçeyiz. Bizim o yüzden belediye olarak ağırlıklı hizmetlerimiz gençlere ve kadınlara yönelik. Bugün de sizlere bu hizmetlerimizden birkaçını gösterme imkânımız olacak. Akyurt Belediyesi olarak gençlerimize kütüphane, etüt merkezi gibi tesisler yaptık. Çünkü gençlerimiz bu alanlardan istifade ediyorlar. Tabii ki hizmetlerimiz sadece gençlere yönelik değil. Kadınlara yönelik etkinliklerimiz de var. Hanımlar lokali gibi. Kadınlarımız bu lokallere meslek edindirme kurslarına gidiyorlar. Bunun dışında eğer yetişirse engelsiz yaşam merkezimiz var. Burası özel ihtiyaçlı vatandaşlarımıza yönelik yapmış olduğumuz bir tesis. Burada resim, müzik, spor alanında kendilerini geliştirmeleri için imkanlar olacak. Bütün bu hizmetlerin yanında Türkiye’de Belediyeciliğin temelinde vatandaşa yönelik hizmet vardır. Tabi ki şehirlerin alt yapısı için asfalt, kaldırım gibi alt yapı çalışmaları da çok önemli. Ama o temel ihtiyaçların dışında birde sosyal belediyecilik dediğimiz bir boyut var. Bizim belediyelerimizin arasında en çok rekabetin olduğu alanda budur. Çünkü Türkiye’de belediyeciliğin alanı çok geniş olduğu için keskin sınırlarla çevrelenmiş değil. Bu noktada vatandaşın hayatının her noktasına temas eden bir yapıya sahip belediye. Bu sebepten Türkiye’de Belediyeciliğin vatandaşa hizmet etme noktasında çok önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyorum. Genel tablodan baktığımızda Türkiye’de Belediyecilikte fikir üretmek ve hizmet etmek gerekiyor. Genç arkadaşlarım genç bir belediye başkanınız olarak sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu oldum. Bizlere bu imkânı sunan Türkiye Belediyeler Birliğine de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Programın sonlarında Başkan Hilal Ayık, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip, hediyeler verdi. Genç öğrenciler Akyurt’ta gençlere hizmet etmesi amacıyla hayata geçirilen projelerden Etüt Merkezi, inşaatı bitmek üzere olan Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, hizmetlerini sürdüren Uyanık Kütüphane, Bebek Kütüphanesi ve Hanımlar Lokali’ni gezdi, gençler ve kadınların çalışmalarını yerinde gördü.