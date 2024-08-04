18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı noktaladı

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki son klasman maçında Letonya'yı 89-66'lık skorla mağlup ederek turnuvayı 11. sırada tamamladı.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nı noktaladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’ndaki son klasman maçında Letonya’yı 89-66’lık skorla mağlup ederek turnuvayı 11. sırada tamamladı.

Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son klasman maçında Letonya’yı 89-66’lık skorla mağlup ederek turnuvayı 11. sırada tamamladı. Ay-yıldızlılar, müsabakaya Salih Altuntaş, Emir Türkoğlu, Yağız Aksu, Derin Can Üstün ve Yağız Aktaş beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 46-32 önde tamamladı.

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18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı’nda Derin Can Üstün 20 sayı - 8 ribaund - 10 asist ve Salih Altuntaş 16 sayı - 9 ribaund ile oynadı. Letonya’da ise Kristers Skrinda 18 sayı kaydetti.