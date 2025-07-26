18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, tarihinde 3. kez EYOF şampiyonu
18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
18 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’nde büyük bir başarıya imza atarak şampiyon oldu.
Milliler, finalde karşılaştığı rakibi İtalya’yı 3-1 (15-25, 25-19, 25-17, 26-24) mağlup ederek Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali’ni altın madalya ile tamamladı ve tarihindeki üçüncü şampiyonluğunu elde etti.