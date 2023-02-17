18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranana şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranana şahsıların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 18 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan E.G. (36) isimli şahıs yakalandı. Şahıs aynı gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.