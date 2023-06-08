180 bin TL değerindeki kemer sahibini bulacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne binlerce güreşseverin ilgi göstermesi bekleniyor. Şampiyon pehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş ve 180 bin TL değerindeki altın kemerin de sahibi olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun bu yıl 7 etaptan oluşan Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin de 2. etabı olan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin 15’incisi 10-11 Haziran tarihlerinde İzmit Atletizm Pistinde gerçekleşecek. Ata sporu yağlı güreşlerinde Türkiye’nin en önemli 72 başpehlivan, 90 başaltı, 100 büyükorta ve toplamda bin 400’ün üzerinde güreşçi bir araya gelecek. Dev organizasyon bu yıl tarihi Kırkpınar Güreşlerinin efsane ismi Karamürselli Kadir Birlik adına düzenleniyor.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Türkiye’nin her yerinden güreşseverler Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’ne gelip bu güreşleri izlemenin zevkine varacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, bugüne kadar düzenlediği tüm güreşlerde göstermiş olduğu organizasyon başarısı ve ata sporuna katkısından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve tüm ekibine federasyon olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Kıran kırana mücadele olacak

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde bu yıldan geçerli olmak üzere Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, 2 gün şeklinde gerçekleşecek. 10-11 Haziran tarihleri arasında güreşlerde puanlı sistem güreş turnuvasının da 2. etabı gerçekleştirilecek. Binlerce pehlivanın kol bağlayacağı güreşlerde, 9 Haziran Cuma günü boy ayrımı yapılacak. Aynı gün saat 17.00’de Cumhuriyet Bulvarı başlangıcından davulcular eşliğinde İzmit Kent meydanında sona eren kortej yürüyüşü ile büyük organizasyona start verilecek. İzmit Kent Meydanında lansman programıyla kent halkı organizasyona davet edilecek.

VAR sistemi uygulanacak

10-11 Haziran tarihlerinde ise bin 400’ün üzerinde pehlivan, Sekapark Er Meydanı’nda şampiyon olmak için kıran kırana mücadele edecek. Türkiye’nin 8 büyük yağlı güreşinden bir tanesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nde ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) sistemi de uygulanacak.

Altın kemer sahibini bulacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası pehlivanların podyuma çıkacağı Sekapark Altın Kemer’de Türkiye’nin en iddialı pehlivanları Mustafa Taş, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun, Orhan Okulu, İsmail Koç, Tanju Gemici, Recep Kara, Nedim Gürel, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Arslan, Mehmet Yeşil, Osman Aynur, Fatih Atlı, Yıldıray Akın’ın katılması bekleniyor. Sekapark Er Meydanı’nda saat 09.00’da başlayacak güreşler 18.30’da sona erecek. Şampiyon pehlivan, Kocaeli Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri ve Kocaeli’ye özgü motiflerle süslenmiş ve 180 bin TL değerindeki altın kemerin de sahibi olacak. 14 farklı kategoride yapılacak yağlı güreşlerde her boyda dört madalya ve para ödülü verilecek.