19-20 Ekim'de yapılacak kesintilere dikkat !

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA

SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ACISU, AHUDUDU, AKDENİZ, AKTÜRK, ALDANIR, ALTINORDU, ALİ RIFAT ÇAĞATAY, ARPA, ATİFET, AŞİNA, BARINAK, BARLAS, BAŞARIR, BEYATLI, DEMİRYURT, DEREÇAY, DOĞUKENT, DİDİM, EFES, ELA, ERKAYA, ERTUĞRULBEY, EĞİTİMCİ, FUNDA, FİRUZE, GÖKOVA, GÜLLAÇ, GÜLLÜ, GÜREŞ, HARMAN, HASGÜL, HERCAİ, HURİ, HİKAYE, KARADENİZ, KARAOSMAN, KARLI, KARÇİÇEĞİ, KESTANE, KOCATEPE, KUŞBURNU, MAHİNUR, MELTEM, MELİSA, MERVE, MUHABBET, MİLAS, NEMRUT, ORAK, PALA, PELİNSU, PİLOT, RAFİNE, RÜYAM, SAAT, SARIHASAN, SARIÇİÇEK, SELÇUKLULAR, SERHAT, SERPMELER, SOFİ, SÜMER, TIRPAN, TOMRUK, TOMURCUK, TUTKU, UĞUR MUMCU, YAZMALI, YELPAZE, YULAF, YUNUS NADİ, ZİYARET, ÇALIŞKAN, ÇAPRAZLI, İLHAN SELÇUK, İLKER, İPEK, ŞEHİT MUSTAFA ÇEBİ sk / GÜMÜŞYAKA mah ATİFET, BARLAS, BAĞDAT, DRAMA, DUTDİBİ, GÖKÇEKENT, HAYDAR ALİYEV, KATRANLI, MEHMET EMİN YURDAKUL, OLUKPINAR, SERHAT, YERBAĞI, İKİZÇINAR sk / MİMAR SİNAN mah DOĞA sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah AKÖREN, TÜRKÜN sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 4006., 4016., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah BERRAK, ERCİYES sk bölgelerinde 19/10/2022 10:00:00 - 19/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 EKİM 2022 PERŞEMBE

SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah ALTINDAĞ, GÜVERCİN, HALİM ULUŞAHİN, HÜRRİYET, ILGIN, KANARYA, KARTAL, KIRLANGIÇ, KOLEJ, MÜMİN ARK, TURGUT ÖZAL, ÇAYLAK sk / FATİH mah AYHAN KARAKİRAZ, BILDIRCIN, BÜNYAMİN ÇIKMAZI, DAVULCU SALİH, ESENTEPE, GELİŞİM, HALİM ULUŞAHİN, HASTANE, HASİPPAŞA, IŞIKLAR, KARAHÜSEYİN, KEKLİK, KUMRU, LEYLAK, LEYLEK, OK, OKUL, PINARBAŞI, PİR, SÜLÜN, VARYEMEZ, YAZARLAR, YÜKEN, ÖZERTEM, ÜVEYİK, ŞERAFETTİN ARDA sk bölgelerinde 20/10/2022 09:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah ARABACIOĞLU, KIZILAY ÇIKMAZI, MUCİZE, UYUM, ÖVÜNÇ sk bölgelerinde 20/10/2022 10:00:00 - 20/10/2022 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.