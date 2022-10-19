19 Ekim 2022 Silivri'de planlı su kesintisi | Sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklama ile suların saat kaçta geleceği belli oldu.
Evlerinde kesinti yaşayan Silivrililer "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba İSKİ su kesintisi duyurusu...
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebiyle 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2022 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.10.2022 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.