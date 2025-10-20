19 Ekim Muhtarlar Günü Edremit'te coşkuyla kutlandı

Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü, Edremit’te düzenlenen coşkulu bir programla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Nizamettin Dağ, muhtarlık görevinin vatandaş ile devlet arasındaki ilk köprü olma niteliğine dikkat çekerek, fedakârca görev yapan tüm muhtarların gününü kutladı. Konuşmanın ardından şiirler okundu, halk oyunları ekibinin gösterileriyle program renkli görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki kutlama programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Döğer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.