19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü

Mustafakemalpaşa’nın kırsal Bük-Alpagut bölgesinde faaliyet gösteren Bükköy Madencilik’e ait kömür ocağı işletmesinde meydana gelen küçük basınçlı patlamada faciadan dönüldü. Gece vardiyasında yaşanan olayda, gaz püskürmesi sonucu zehirlenen 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

2009 yılındaki grizu patlamasında 19 işçinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik’te dün akşam saat 21.30 sıralarında patlama yaşandı. İşçilerin ocak içinde olduğu bir saatte meydana gelen olayda, gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen küçük basınçlı bir patlama duyuldu.

Patlamadan etkilenen maden emekçileri, mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkartılarak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne getirildi. Zehirlenen ve duyma kaybı yaşayan işçilerden 5’i gece ambulansla Bursa’ya nakledildi. Kulak zarları zarar gören işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından hastaneye giderek, acil serviste tedavi gören işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, kaza hakkında bilgiler aldı.