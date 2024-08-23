19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri Lansmanı Gerçekleştirildi

Silivri’de bu yıl 19’uncusu düzenlenen Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşlerinin lansmanı gerçekleştirildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun ev sahipliği yaptığı lansmana, Güreş Ağası ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Şenol Fidan, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Çatalca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökhan Akçen, başpehlivanlar, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Güreş Komitesi Üyeleri ve basın mensupları katıldı. Ayrıca etkinlikte Kırkpınar Başpehlivanları Recep Kara, Mustafa Taş, Tanju Gemici ve Erkan Taş, Yıldıray Pala, Seçkin Duman, Fatih Koyuncu, Mecit Yıldırım ve Fatih Çakıroğlu da yer aldı.

Silivri’de 19’uncu Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri Lansmanı gerçekleşti. Etkinliğe Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Belediye Meclis Üyeleri, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı, başpehlivanlar, Belediye Başkan Yardımcıları, Güreş Komitesi Üyeleri de katıldı. Ata sporlarını yaşatmak için çalıştıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, 24 Ağustos’ta Kavaklı’ da gerçekleşecek olan bu tarihi anı paylaşmak için tüm vatandaşları er meydanına davet etti.

Başkan Bora Balcıoğlu, 24 Ağustos'ta düzenlenecek olan 19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin lansmanında yaptığı konuşmada, ata sporlarının öneminden söz etti. Silivri’nin ata sporlarına bağlı olduğunu söyleyen Başkan Balcıoğlu, belediye olarak da tüm sporculara her konuda destek olduklarını ifade etti. Gençleri güreşe yönlendirmek istediklerini belirten Başkan Balcıoğlu, güreşin Silivri’de yaşatılmasında emeği geçen önceki belediye başkanları Özcan Işıklar ve Volkan Yılmaz’a, eski güreş ağaları Gürcan Albayrak ve Çetin Ceylan’a teşekkür etti.

Başpehlivanlar Er Meydanında Buluşuyor

Bu yılki güreşlerde, 12 altın kemer sahibi olmak üzere 32 başpehlivanın yanı sıra birçok değerli güreşçinin er meydanında boy göstereceğini belirten Başkan Balcıoğlu, etkinliğe katılan tüm başpehlivan ve pehlivanlara teşekkürlerini iletti.

24 Ağustos Cumartesi günü Kavaklı ’da gerçekleşecek büyük etkinlikte 32 başpehlivanı ve birbirinden değerli güreşçileri ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Başkan Balcıoğlu, tüm Silivrilileri ve güreş tutkunlarını bu büyük buluşmaya davet etti. Etkinliğin sunumunda kendilerine destek olan "Güreşe Dair" programının sunucusu Mehmet Çelik’e de teşekkür eden Balcıoğlu, bu organizasyonu festival coşkusuyla ve Silivri’ye yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.

Güreş Ağası Şenol Fidan da yaptığı konuşmada, tüm Silivri halkını 19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’ne davet etti. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ata sporlarına verdiği önem için teşekkürlerini ileten Fidan, Silivri’de güreşin yaşatılması için çalıştıklarını kaydetti.

Başpehlivan Recep Kara “Biz var olduğumuz müddetçe güreş devam edecek”

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, organizasyonun çeyrek asra yakın bir süredir devam ettiğini belirtti. Silivri’de ata sporunun yaşatılmasında emeği geçen eski belediye başkanlarına ve güreş ağalarına teşekkürlerini sunan Kara, yeni dönemde görevi devralan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'na da başarılar diledi.

Recep Kara, Başkan Balcıoğlu'nun göreve gelir gelmez ata sporu etkinliğinin çıtasını yükseltmek adına yaptığı konuşmalardan duyduğu sevinci dile getirerek, "Bu çıtayı aldığı yerden daha ileri götürmek adına istekli şekilde devam edeceğini beyan etti. İnşallah seneye 202'incisi, 21’incisi, 22’incisi derken bu geleneğimiz burada devam edecek" dedi. Güreşin sadece bir spor olmadığını, milletin tarihini, geleneklerini ve kültürünü temsil ettiğini vurgulayan Kara, bu kültürün bin yıldır bu topraklarda var olduğunu ifade etti.

1925 yılında başpehlivan olarak ün kazanan Yenici Mehmet Pehlivan adına düzenlenen etkinliğin önemine de değinen Recep Kara, "Geçmişte Adalı Haliller, Koca Yusuflar, Kurtdereliler cihan pehlivan ünvanını elde ettiler. Biz de yüz yıl sonra bu ustalarımızın temsilcileriyiz. Yüz yıl önce bu pehlivanlarımız vardı, yüz yıl sonra da Ali Gürbüzler, Recep Karalar, Mustafa Taşlar, Tanju Gemiciler, Yıldıray Palalar bu arkadaşlarımız bu kültürü devam ettiriyor. Biz var olduğumuz müddetçe bu güreş devam edecek" ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Recep Kara, güreşin sadece bir spor olmadığını, milletin tarihini, geleneklerini ve kültürünü temsil ettiğini belirterek, “Biz var olduğumuz müddetçe bu güreş devam edecek” dedi.

Lansmanda konuşma yapan Başpehlivan Tanju Gemici ise Başkan Balcıoğlu'na ve Fidan'a ata sporuna verdikleri değer için teşekkür etti.

Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş da organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm pehlivanların görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini belirtti.

Çatalca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Gökhan Akçen ise etkinlik günü 32 başpehlivanla birlikte güzel bir güreş olması temennisinde bulundu ve Başkan Balcıoğlu ile Güreş Ağası Şenol Fidan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lansmanda son olarak konuşan Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, sahının hazır olduğunu ve her şeyin güzel gittiğini ifade ederek, "Bütün seyircilerimizi bekliyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Her sene çıtayı yükseltmek istiyoruz. Elimizden gelen katkıyı tertip komitesi arkadaşlarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Kavaklı güreşlerimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.