19 Mayıs'a Özel Karma Gençlik Sergisi Silivri'de Açıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Karma Gençlik Sergisi, Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Serginin açılışı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Grafikten fotoğrafa, çocuk gelişiminden tarıma, bilişimden adalet alanına kadar birçok farklı branştan projelerin yer aldığı sergi, gençlerin çok yönlü üretim gücünü gözler önüne serdi. Açılışta konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, gençlerin ortaya koyduğu çalışmaların yalnızca bilgi ve beceriden ibaret olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta, tam da 19 Mayıs’ın coşkusunu yaşarken, böylesi bir sergide bulunmak, bizlere bir kez daha umut veriyor. Çünkü bu eserlerde yalnızca teknik bilgi değil; hayaller, emek ve geleceğe dair umutlar var. Geleceğin Türkiye’si, bu gençlerin ellerinde şekillenecek."

Silivri Belediyesi olarak eğitimi, gençliği ve üretimi her zaman öncelik olarak gördüklerini belirten Başkan Balcıoğlu, sergiye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öğrencileri ve öğretmenleri tek tek kutlayarak, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Başta bu güzel sergiyi hazırlayan öğrencilerimizi, onları yönlendiren kıymetli öğretmenlerimizi ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Karma Gençlik Sergisi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar Oğuz Aral Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.