19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Balıkesir'de düzenlenen törenlerle kutlandı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Balıkesir’de düzenlenen törenlerle kutlandı.
Balıkesir Tren Garı önünde başlayan kutlamalarda gençler ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özelp’in çelenk sunumunun ardından Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra Kurtdereli Spor Salonu’ndaki gösterilerle devam etti.