19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Edremit'te kutlandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törenler ilk olarak Cumhuriyet Meydanı’ndan, Şehit Hamdibey Meydanı’na gençlik yürüyüşü ile başladı. Gençler coşkulu bir şekilde yürüyüşe katıldılar. Gençlerin yürüyüşünü Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Tuna, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilgi, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ve protokol üyeleri de katıldı.

Törenlerin ikinci kısmı ise Şehit Hamdi Bey Meydanında gerçekleştirildi. Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğünün çelengi Müdür Fethi Bilge ve sporcular tarafından Atatürk Anıtına sunuldu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında meydan törenleri sona erdi.

Programın 3. Ayağı ise Edremit Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Buradaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından, gençlik konuşması ve şiirlerin okunmasıyla törenler devam etti. Spor gösterileri, halk oyunları ve ödül töreni ile kutlamalar sona erdi.