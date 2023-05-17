19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı programı açıklandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı İlçe Kaymakamlığınca açıklandı.
Silivri Kaymakamlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programını duyurdu.
19 Mayıs 2023 Cuma günü, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'nda Çelenk Sunma Töreni gerçekleştirilecek.Kutlama programı hemen ardından saat 10.30'da Öğretmenevi önünde düzenlenecek. Havanın yağışlı olması durumunda saat 10.30'daki kutlama programı, Alibey Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.