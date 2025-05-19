19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Silivri'de Coşkulu Etkinliklerle Kutlanıyor

Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda sabah saatlerinde düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından, Silivri Kaymakamlığı tarafından organize edilen gençlik yürüyüşü gerçekleştirildi. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe protokolü ve çok sayıda gencin katıldığı yürüyüş, Tarihi Mimar Sinan Köprüsü yanındaki eski festival alanında sona erdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, etkinliklere katılım sağlayarak gençlerle birlikte renkli anlar yaşadı. Başkan Balcıoğlu, öğrencilerle birlikte ok atışı yaptı, tekvando gösterisinde gençlerle birlikte tahta kırdı. Enerjisi ve samimi yaklaşımıyla gençlerin yoğun ilgisini topladı.

Program kapsamında atlı okçuluk gösterileri, halk oyunları, tiyatral canlandırmalar, müzik dinletileri, spor turnuvaları, bilim ve teknoloji stantları, geleneksel oyun alanları ile resim ve fotoğraf sergileri yer aldı. Gökyüzüne yükselen motorlu yamaç paraşütleriyle Türk bayrağı ve Atatürk portresi Silivri semalarında dalgalandı. Ayrıca jetlerle gerçekleştirilen hava gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Balcıoğlu, etkinlikler kapsamında yaptığı açıklamada, “Bu büyük bayramın coşkusunu gün boyunca gençlerimizle sürdüreceğiz. Akşam saat 19.19’da belediye binası önünden, bandolar eşliğinde ve meşalelerle başlatacağımız gençlik yürüyüşüne tüm hemşehrilerimi, özellikle genç kardeşlerimi davet ediyorum. Bayrağını alan gelsin! Silivri’nin dört bir yanında 19 Mayıs’ın bağımsızlık ruhunu hep birlikte yaşatalım. Yürüyüşün ardından Silivri Sahili Atatürk Meydanı’nda konserlerimiz ve sahne gösterilerimiz olacak” dedi.

Etkinliğe katılan lise öğrencisi Zeynep Aydın, “Silivri Belediyesi ve kaymakamlığımız bu yıl her zamankinden daha fazla etkinlik düzenledi. Hem eğlendik hem öğrendik. Belediye Başkanımızın bizimle birlikte etkinliklere katılması çok güzeldi” ifadelerini kullandı.

Velilerden Emre Yıldız ise, “Çocuklarımla katıldık. Atlı okçuluk ve Jet gösterisine bayıldık. Etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Silivri Kaymakamımız Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu, 19 Mayıs ruhunu ilçemizde yaşatmak için ellerinden geleni yapıyor” dedi.

