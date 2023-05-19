19 Mayıs Bursa'da coşkuyla kutlandı

Bursa’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy’un Atatürk Heykeli önünde çelenk sunumuyla başlayan tören, Atatürk’ü Anma ve Gençlik Yürüyüşü ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen onlarca kişi, Kent Müzesi önünde düzenlenen etkinliklere katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy başta olmak üzere çok sayıda vatandaş’ın gençlerin yaptığı halk oyunları, karete ve çeşitli spor dallarındaki gösterileri ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor Bursa İl Müdürü Rahmi Aksoy, "Milletin yeniden dirilişi, özgürlüğe ve bağımsızlığa doğru atılan ilk adımın adıdır 19 Mayıs. Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bugün spordan sanata, bilimden kültüre birçok alanda büyük başarılara imza atan gençlerimiz var. Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle gençler cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz aldığınız terbiye ve kültür ile insanlık değerinin vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Sevgili gençler sizlerin bu mücadeleniz azmi, sabrı ve çalışkanlığı ülkemizi yeni ufuklara taşıyacak" dedi.

Alanı dolduran kalabalık ellerindeki Türk bayrakları ile etkinliği coşkuyla takip etti.