19 Mayıs Çelenk Sunma Törenine Gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde gerçekleşti.

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan Başkan Balcıoğlu, 19 Mayıs’ın gençliğe armağan edilen bir kurtuluş meşalesi olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“106 yıl önce Samsun’dan doğan umut, bugün gençliğimizin yüreğinde aynı inançla yaşamaya devam ediyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!”