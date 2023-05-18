19 Mayıs gençlik yürüyüşü ve konser programına davetlisiniz

Silivri Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam 104 yıl önce Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir dizi etkinlik düzenliyor. Bu kapsamda “Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk” isimli fotoğraf sergisi, Kültür Müdürlüğü tarafından Oğuz Aral Sanat Galerisinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 17 Mayıs’ta başlayan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivi ve Genelkurmay Başkanlığı arşivinden alınan orijinal baskılardan düzenlenen birbirinden güzel 38 fotoğrafın yer aldığı sergi, 21 Mayıs’a kadar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ VE KONSER DÜZENLENİYOR

Silivri Belediyesi tarafından 19 Mayıs’ta geniş katılımlı bir Gençlik Yürüyüşü düzenlenecek. Saat 20.23’te 19 Mayıs Meydanı’ndan başlayacak olan renkli yürüyüş ile ilçe merkezi adeta kırmızı beyaza bürünecek. Silivri Belediye Bandosunun eşlik edeceği Gençlik Yürüyüşüne; spor kulüpleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler, ilçe protokolü ve vatandaşlar katılacak. Silivri Sahili’nde son bulacak olan Gençlik Yürüyüşünün ardından Silivri’nin sevilen şarkıcısı Barış Yıldırım, en sevilen şarkılarıyla Silivrililerin bayram coşkusunu doruğa çıkaracak.

GENÇLİK OYUNLARI HEYECANI DEVAM EDİYOR

Silivri Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve 8 Mayıs’ta başlayan 19 Mayıs Gençlik Oyunları’nda heyecan devam ediyor. Etkinlik kapsamında şu ana kadar; yüzme, halter, ayak tenisi, masa tenisi, atletizm, bilek güreşi, gençlik koşusu ve kort tenisi branşlarında turnuvalar düzenlendi. 18 Mayıs’ta 3x3 basketbol turnuvası, 19 Mayıs’ta ise futbol turnuvası gerçekleştirilecek. Silivri’de ayrıca 20-21 Mayıs tarihleri arasında 19 Mayıs Gençlik Kupası Satranç Turnuvası düzenlenecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN 19 MAYIS COŞKUSUNA DAVET

19 Mayıs etkinliklerine tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “19 Mayıs; 104 yıl önce kurtuluş meşalemizin yakıldığı, bağımsızlık ve özgürlük kararlılığımızın tüm dünyaya ilan edildiği bir gündür. Aynı duygular bugün de necip Türk milletinin her bir ferdinin kalbindeki yerini korumaktadır. Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu tarihi günü gençlere bayram olarak hediye ederek esasında onların bu ülke için ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Biz de 19 Mayıs’a yakışır bir etkinlik programıyla bayram coşkusunu gençlerimizle ve Silivri’de yaşayan 7’den 77’ye bütün vatandaşlarımızla birlikte yaşamayı umut ediyoruz. Başta Gençlik Yürüyüşümüz olmak üzere gerçekleştireceğimiz 19 Mayıs etkinliklerimize tüm Silivrili hemşehrilerimizi davet ediyorum.” dedi.