19 Mayıs Yenişehir'de coşkuyla kutlandı

Bursa Yenişehir Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Yenişehir Heykel Meydanı Atatürk heykeli önünde çelenk sunma ile başlayan program gençlik yürüyüşü ile devam etti.

İlçe spor salonunda saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla devam eden programda, şiirler survivor finali, basketbol üçlük finali, bilek güreşi finali, folklor gösterisi, ödül töreni ile sona erdi.

Programa Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse, Belediye Başkanı Davut Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Kaya, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında bir konuşma yapan Yenişehir Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Kaya, "Daha fazla kenetlenerek hiç kimsenin, hangi maksatla ve ne şekilde olursa olsun huzur ve güvenliğimizi bozmasına fırsat vermemelisiniz. Bunu başaracak güç ve kudret Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde mevcuttur. Kurtuluş mücadelesinin Başkomutanı ve kuruluşun mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimize başarılar diliyor. Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.