Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılının 12 Eylül 2022’de başlayan birinci dönemi, bugün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı.

Ankara’da da 1 milyon 408 bin 812 öğrenci karne sevinci yaşadı. Çankaya Süheyla-Sıtkı Alp İlkokulunda düzenlenen karne töreniyle öğretmenlerinden hediyeleriyle birlikte karnelerini alan öğrenciler, öğretmenlerin elini öpmeyi ihmal etmedi.

Öğrenciler genel olarak karnelerinin iyi olduğunu, tatil boyunca arkadaşlarını özleyeceklerini söyledi. 1’inci sınıf öğrencisi Muhammed İpek, dönemin iyi geçtiğini belirterek, “Okulumu, arkadaşlarımı çok seviyorum. Matematiği çok seviyorum. Tatilde 10 hikaye okumak istiyorum. Dersimi yapacağım” dedi.

İpek’ın sınıf arkadaşı Yiğit Kızılalp ise “Birinci sınıfım. Okulum çok güzel geçti, çok iyiyim. En çok matematiği seviyorum. Tatilde sinemaya gideceğim ve arkadaşlarımla oynayacağım. Öğretmenim karnemi takdir etti” diye konuştu.

“Eğlenecek, tatile gidecek, gezilecek, ara ara kitaplar okunacak”

Çocuklarının karne heyecanına ortak olan veliler de duygularını dile getirdi. Çocuğu 4’üncü sınıfta okuyan Hamide Kekeç, “Her sınıfın kendi kattığı zorluklar var ama çalıştıktan sonra her şey daha kolay. Takdir alıyor. Eğlenecek, tatile gidecek, gezilecek ara ara kitaplar okunacak. Böyle ufak tefek çalışmalarımız da olacak tabi” ifadelerine yer verdi. Milli Eğitim Bakanlığının hizmetlerini de değerlendiren Kekeç, “Ben memnunum. Birkaç başvurum oldu. Anında cevap geldi. Olumlu da olumsuz da güzeldi yani, en azından cevaplayıp ilgilendiler. O konuda memnunum” açıklamasını yaptı.

Çocuğu okulda birinci sınıf okuyan Özge Koşar ise “Başta zorlandık. Ama ilk alıştırma haftası çok iyi oldu. Kolay alıştılar. 1’inci sınıf olmasından biraz zorlandık açıkçası. İlkokul süreci ciddi bir süreç. Zorlandık açıkçası. Okuldan çok memnunuz. Okul hizmetlerinden de çok memnunuz. Bizim dönemimizdeki gibi değil” dedi.

Okullar 6 Şubat’ta başlıyor

Hafta sonlarıyla birlikte 16 gün tatil yapacak öğrenciler, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine 6 Şubat’ta başlayacak. İkinci dönemin 1’inci ara tatili 14-18 Kasım arasında, 2’nci ara tatil ise 17-20 Nisan arasında yapılacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ise 16 Haziran’da sona erecek.

Öğrencilere ücretsiz kurslar

Yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere 4 alanda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar verilecek.

Tüm okullarda ücretsiz yemek

İkinci dönemin başlamasından itibaren okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz yemek verilecek. Taşımalı eğitim ve pansiyonu bulunan okullardaki öğrencilerle birlikte ücretsiz yemekten yararlanan öğrenci sayısı 1,8 milyondan 5 milyonun üzerine çıkacak.