19'uncu Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri Kavaklı'da Gerçekleşti

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Etkinlik, Kavaklı ve Hürriyet Mahalle Muhtarlığı’nda başlayan açılış töreniyle başladı. Etkinliğe, 12 altın kemer sahibi olmak üzere 32 başpehlivan ve toplamda 319 yarışmacı katıldı. Organizasyon, büyük bir şenlik havasında geçti, Silivri halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Başkan Başkan Balcıoğlu: Türk Güreşleri Bizi Biz Yapan Değerlerimizdir

Etkinlikte konuşan Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, geçmişimize ve geleneklerimize sahip çıkma konusundaki hassasiyetine değindi. Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın bıraktığı mirası sonuna kadar yaşatmayı amaçladıklarını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, geleneksel değerlere olan bağlılığını ifade etti. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nin, Türk güreşinin yaşatıldığı önemli bir etkinlik olduğuna dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Balcıoğlu, Türk güreşlerinin öneminden bahsederken, “Türk güreşleri bizi biz yapan değerlerimizdendir. Geçmişimizi unutmayacağız ve bu günümüzün onuruyla geleceğe umutla bakacağız. Geçmişinden kopmuş gençler istemiyoruz. Biz, geçmişiyle geleceğiyle barışık gençler yetiştirmek için çabalıyoruz. Bu anlamda ata sporlarımıza ayrıca önem veriyor, hangi spor dalı olursa olsun gençlerimizin taleplerine öncelik tanıyoruz” diye konuştu.

Güreş Ağası ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Şenol Fidan da yaptığı konuşmada, Silivri'de düzenlenen 19'uncu Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri'nin Silivri’ye değer kattığını söyledi. Maçların sorunsuz ve dostluk içinde geçmesi temennisinde bulunan Fidan, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Silivri’nin Gurur Kaynağı İsmet Karabulut

Silivri'nin gururu, güreşçi İsmet Karabulut, Büyük Orta Boyu’nda sergilediği üstün performansla birinciliğe ulaşarak bir başarıya imza attı. Müsabakalar boyunca gösterdiği azim ve kararlılıkla dikkat çeken Karabulut, müsabakanın ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Güreş Ağası Şenol Fidan ile bir araya gelerek sevincini paylaştı. Başkan Balcıoğlu ve Fidan, elde edilen başarı nedeniyle Karabulut’u tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.



Yenici Mehmet Güreşleri’nin Şampiyonu Yıldıray Pala Oldu

19. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde büyük merakla beklenen başpehlivanlık mücadelelerinde heyecan doruğa ulaştı. İzleyicilerin yerinde duramadığı, kıyasıya rekabetin yaşandığı başpehlivanlık kategorisinin finalinde, Erkan Taş’ı mağlup eden Yıldıray Pala birincilik kürsüsüne çıktı. Erkan Taş ikinci olurken, Süleyman Başar ve Serhat Balcı üçüncülüğü paylaştı.

Er Meydanında Kıyasıya Mücadele

14 farklı boyda düzenlenen 19. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin Minik-1 kategorisinde; Siyel Kadırı birinci, Yunus Acet ikinci, Mohamad Shaaban ve Ahmet Eren Can Günal üçüncü oldu. Minik-2 kategorisinde ise; Berat Alperoğlu birinci, Andreı Dermenjı ikinci, Doğukan Karakuş ve Bedirhan Çakmak üçüncü oldu. Teşvik-1 kategorisinde; Vessam Kasem birinci, Ahmet Eymen Sönmez ikinci, Abdulbaki Temelci ve Bilal Uğur üçüncü oldu. Teşvik-2 kategorisinde ise; Vedat Aykalkan, Burak Kızıltoprak ikinci, Tuana Menğu ve Ahmet Çiftçi üçüncü oldu. Tozkoparan kategorisinde; Mustafa Berk Alkan birinci, Resul Önen ikinci, Erkan Makas ve Deniz Gülbudak üçüncü oldu. Ayak Boyu kategorisinde; Can Ergen birinci, Ümran İshak Sayan ikinci, Emirhan Alp Yıldız ve Fatih Hamzaçebioğlu üçüncü oldu. Deste Küçük kategorisinde; Teyfik Gülter birinci, Berkay Gürbüz ikinci, Ceyhun Zımba ve Mustafa Ergene üçüncü oldu. Deste Orta kategorisinde; Furkan Duru birinci, Arda Erkan Avcuoğlu ikinci, Caner Arslan ve Arda Özmutlu üçüncü oldu. Deste Büyük kategorisinde; Oğulcan Yurdakul birinci, Eren Aymaz ikinci, Birkan Karabulut ve Orhan Gezer üçüncü oldu. Küçük Orta Küçük kategorisinde; Mehmet Bolat birinci, Hamza Gültekin ikinci, Esef Akpınar ve Serkan Karabulut üçüncü oldu. Küçük Orta Büyük kategorisinde ise; Yusuf İslam Taş birinci, Emre Ayyıldız ikinci, İbrahim Halil Çelik ve Tuğberk Koç üçüncü oldu. Büyük Orta kategorisinde; İsmet Karabulut birinci, Murat Gonca ikinci, Engin Atar ve Adil Kıvrak üçüncü oldu. Başaltı kategorisinde; Mustafa Kemal Kıyı birinci, Ufuk Yılmaz ikinci, Uçar Dede ve Mevlüt Köken üçüncü oldu.