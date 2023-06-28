19 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son 16 turunda karşılaştığı Mısır’ı 72-53’lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

FIBA 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası’nda mücadele eden 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, son 16 turunda Debrecen’deki Olah Gabor Arena’da Mısır’la karşılaştı. Rakibini 72-53’lük skorla geçen milliler adını çeyrek finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar çeyrek final mücadelesinde 30 Haziran Cuma günü Kanada ile karşılaşacak.