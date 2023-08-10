19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı finalde

19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı finalde
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19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya’yı 3-0 yenerek finale yükseldi.

19 Yaş Altı Kız Milli Takımı, FIVB U19 Dünya Şampiyonası’nda yarı finalde Japonya ile karşılaştı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen ay-yıldızlılar salondan 25-16, 25-12 ve 25-19’luk setlerle 3-0 galip ayrılarak, namağlup bir şekilde finale adını yazdırdı. Milliler, finalde yarın saat 22.00’de İtalya-ABD karşılaşmasının galibi ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı finalde
19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı finalde
19 Yaş Altı Voleybol Kadın Milli Takımı finalde