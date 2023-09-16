19 yaşındaki otomobil hırsızı yakalandı

Mudanya'da çeşitli zamanlarda otomobil, oto aküsü ve motosiklet çalan 19 yaşında hırsı Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

19 yaşındaki otomobil hırsızı yakalandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Mudanya’da çeşitli zamanlarda otomobil, oto aküsü ve motosiklet çalan 19 yaşında hırsı Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Mudanya’da 10 gün içerisinde otomobillere dadanan 19 yaşındaki E.A 3 adet otomobil, bir adet oto aküsü ve bir adet motosiklet çalındığı ihbarlarını değerlendiren Asayiş Büro ekipleri sıkı takip sonunda yakalanarak mahkemeye sevk edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Mahkeme kararıyla hırsız zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.