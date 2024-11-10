19 yıl ile aranan şahıs yakalandı
Bursa'da çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 3 ay aranması olan şahıs yakalandı.
Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 3 ay aranması olan şahıs yakalandı.
Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında 19 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. (27) Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. B.T. üzerinde fiziki takip yapan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyon sonucu Güzelyalı mahallesinde yakalanan B.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.