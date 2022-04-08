19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış

Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştu.

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  • 08.04.2022 12:16
  • Güncelleme: 08.04.2022 13:22
19 yıldır görmediği oğluyla aynı işyerinde çalışmış
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştu.

FOX’ta ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında Umut Çelik, 19 yıl sonra biyolojik anne ve babasına kavuştuBaba Mehmet Bilenler ve oğlu Mehmet Can Bilenler’in aynı işyerinden evlatlık verilen Umut Çelik ile mesai arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

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Öldü denildi, başka aileye evlatlık verildi

Gazeteci Fulya Öztürk’ün sunduğu Fulya ile Umudun Olsun programına başvuran Umut Çelik, biyolojik anne ve babasına kavuşmak istediğini söyledi. Gaziantep’te yaşayan 19 yaşındaki Umut, Çelik ailesi tarafından evlatlık alındığı; kabus dolu günlerin ise kendisini büyüten annesi Remziye Çelik’in ölümüyle başladığı söyledi. Umut Çelik, üvey babası Hasan’ın yeniden evlendiğini, gelinin ise kendisini istemediğini anlattı. ‘Büyüten babam, besleme dedi, evden kovdu’ açıklaması yapan Umut Çelik program ekibinden biyolojik anne ve babasını bulmasını istedi.

Canlı yayında büyük buluşma

19 yıllık hasret canlı yayında sona verdi, Umut Çelik ailesiyle buluştu. Anne Türkan Bilenler, “Doğum sonrası bebeğimin öldüğü söylendi” derken, baba Mehmet Bilenler ise “Umut’un öldüğüne hiç bir zaman inanamamıştım” dedi.

Böylesi ancak filmlerde olur

Bu kadarı ancak filmlerde olur dedirten detayı ise Umut Çelik ortaya çıkardı. Umut, babası Mehmet ve kardeşi Mehmet Can Bilenler ile aynı mobilyacıda 3 ay çalıştıklarını, mesai arkadaşı olduklarını söyledi. Bu şaşırtan detay ise herkesi hayretler içerisinde bıraktı.

İHA

SHA-Y
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