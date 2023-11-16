19. yüzyıldan kalma tarihi hamamın restorasyonu tamamlandı

Gölcük’te toprak altında bulunan ve kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan 19. yüzyıldan kalma tarihi Osmanlı hamamının restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İlçedeki ecdat yadigarını yeniden ihya eden Gölcük Belediyesi, tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkma çalışmalarında önemli projeyi tamamladı. 2021 yılının kasım ayında toprak altında bulunan tarihi hamam, arkeologların 15 günlük kazı çalışmaları neticesinde gün yüzüne çıkarılmıştı. Yukarı Ulaşlı’da bulunan 19. yüzyıldan kalma bu tarihi hamamda başlatılan restorasyon çalışmaları sona erdi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, hamamın son durumunu ve çevre düzenlemelerini yerinde inceledi. Tarihi hamam, aslına uygun olarak Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve devam eden çevre düzenlemesiyle tarihi hamam estetik bir görünüm kazandı.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan hamam, hem turizme katkı sağlayacak hem de bölgenin tarihine ışık tutacak. İlçedeki bir ecdat yadigarını daha ihya etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük’ün tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmak, ilçemizin turistik gelişimine katkı sağlamak amacıyla başladığımız Yukarı Ulaşlı’daki Tarihi Osmanlı Hamamı restorasyon çalışmamız sona erdi. Tarihi hamam aslına uygun olarak, Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu onaylı projeye göre restore edildi. Tarihi yapının restorasyonu yanında yapılan istinat duvarları ile zemin de güçlendirildi. Taş istinat duvarları, travers merdivenleri ve çevre düzenlemesiyle tarihi hamam estetik görünüme kavuştu" dedi.