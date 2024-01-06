1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapanan eski Çanakkale yolu tekrar trafiğe açılacak

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı sürecinde güvenlik nedeniyle kapatılan Suluca ve Kemiklialan köylerine giden eski Çanakkale yolu, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın girişimleriyle yakın zamanda tekrar trafiğe açılacak.

Şehir içi taşımacılığı ile Suluca, Kemiklialan köyü ve Umurbey beldesine giden yolcu taşımacılığı yapan araçların kullandığı eski Çanakkale yolu Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın girişimleriyle yakın zamanda trafiğe açılacak.

Fen İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt ile birlikte kapalı olan yolun olduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Eyüp Yılmaz, “Dumlupınar Caddesi eski Suluca köy yolu olarakta bilinen köprünün altından geçen yol köprünün yapım sürecinde yani köprü inşaatının bitimine kadar güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. O bölgeye taşımacılık yapan ve vatandaşların talepleri doğrultusunda yaptığımız girişimler neticesinde yol kısa zamanda tekrar trafiğe açılacak” dedi.