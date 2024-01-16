1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı nedeniyle kapanan eski Çanakkale yolu tekrar trafiğe açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı sürecinde güvenlik sebebiyle kapatılan Suluca ve Kemiklialan köylerine giden eski Çanakkale yolu, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın girişimleriyle tekrar trafiğe açıldı.

Şehir içi taşımacılığı ile Suluca, Kemiklialan köyü ve Umurbey beldesine giden yolcu taşımacılığı yapan araçların kullandığı eski Çanakkale yolu Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz’ın girişimleriyle tekrar trafiğe açıldı.

Fen İşleri Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt’un yaptığı çalışmalarla kısa zamanda araç trafiğine açılan, Dumlupınar caddesi eski Suluca köy yolu olarak ta bilinen yolda Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Hasan Engin, İl Genel Meclis Üyesi Halil Özer, Gençlik Kolları Başkanı Birol Günal ile birlikte incelemelerde bulundu.

Eski Çanakkale yolunun tekrar trafiğe açıldığını belirten Başkanı Eyüp Yılmaz, “Kısa zaman önce yaptığımız incelemede, herkesin bildiği Dumlupınar Caddesi eski Suluca köy yolunun kısa zamanda trafiğe açılacağını söylemiştik. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatının başladığından beri bu yol araç trafiğine kapalıydı. Köprü inşaatının tamamlanması sonrası yaptığımız görüşmelerinin ardından bugün itibariyle Dumlupınar caddesi eski Suluca köy yolu olarak ta bilinen yolu araç trafiğine açmış olduk. İlçemize hayırlı olsun. Bu süreçte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.