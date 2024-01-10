1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık görüntüler

Çanakkale’de etkili olan kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya eşsiz manzara çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü kar manzarasıyla büyülerken, kartpostallık görüntüler oluştu.

Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkili oldu. Lapseki ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. İlçe beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından 1915 Çanakkale Köprüsü ve sahildeki beyaz örtü aynı kareye yansıyınca, ortaya eşsiz manzara çıktı. 1915 Çanakkale Köprüsü kar manzarasıyla büyülerken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.