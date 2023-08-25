1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklendi. Sürüklenen 12 metre byundaki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki'ye yanaştırıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde sürüklenen tekne kurtarıldı
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sina pırlanta
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası nedeniyle içinde 1 kişinin bulunduğu sürüklendi. Sürüklenen 12 metre byundaki tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Lapseki’ye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde 12 metre uzunluğundaki içinde 1 kişi bulunan tekne makine arızası nedeniyle sürüklendi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Teknenin kaptanı durumuÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeyeKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

‘KEGM-9’ hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Lapseki’ye yanaştırıldı.