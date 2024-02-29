1915 Çanakkale Köprüsü sis içinde kayboldu
Sis içinde gözden kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü, görenleri hayran bıraktı.
Sis içinde gözden kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü, görenleri hayran bıraktı.
Çanakkale’de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini arttıran sis etkisini sürdürmeye devam ediyor. 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de sis içinde gözden kayboldu. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yalnızca kuleleri görülebilirken, köprü dron ile görüntülendi. Sis bulutu içinde kaybolan 1915 Çanakkale Köprüsü hayran bıraktı.