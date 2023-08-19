1915 Siper Canlandırması Alanı'nda ziyaretçiler Çanakkale ruhunu yaşıyor

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde ziyarete açılan 1915 Siper Canlandırması Alanı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası’na gelen ziyaretçilere, 108 yıl önce kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek destan yazdığı Çanakkale ruhunu anlatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Alçıtepe köyü 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi arkasında düzenlenen 1915 Siper Canlandırması Projesi tamamlanmasının ardından Anafartalar Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde ziyarete açılmıştı. Tarihi Gelibolu Yarımadası’na gelen ziyaretçiler, 1915 Çanakkale Siper Canlandırma Alanı’na yoğun ilgi gösteriyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “1915 Siper Canlandırma Alanı yoğun ilgi görüyor. 10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin yıl dönümünde Tarihi Alan’a kazandırılan Alçıtepe 1915 Siper Canlandırma Alanı binlerce ziyaretçiye muharebelerin atmosferini yaşatmaya devam ediyor” denildi.

1915 Siper Canlandırması projesiyle, Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyerek büyük tarih yazan kahraman Mehmetçiğin hatıra ve günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerden yaşanan 1 günü anlatılıyor. Çanakkale Savaşları’ndan kalma görsel, fotoğraf, siper görüntüleri ve harp ceride ve raporlarına bakılarak oluşturan senaryo çerçevesinde o dönemin canlandırması yapılıyor. Canlandırma siperleri 330 metre uzunluğunda ve 12 bölümden oluşuyor. Canlandırma kısmında; gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperde şehitlerimiz, piyadeler ateş ediyor ile karavanda çorba içen askerler yer alıyor.

Ziyarete açılan 1915 Siper Canlandırması, ziyaretçilere Çanakkale Kara Savaşları’nda düşmana geçit vermeyerek tarih yazan kahraman Mehmetçiğin hatıraları, günlükleri ve dönem fotoğrafları seçilerek, yaşanan 1 gün siperlerde Çanakkale ruhunu yaşatıyor.