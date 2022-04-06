1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930 yılından bu yana hizmet veren ve bugün 4.kuşak tarafından faaliyetini sürdüren, Uluşar lokantası, 92 yıldır değişmeyen kalite ve lezzetiyle Silivri'nin marka işletmeleri arasında yerini koruyor.

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  • 06.04.2022 13:09
  • Güncelleme: 06.04.2022 13:10
1930'dan bu yana değişmeyen lezzet
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

1930 yılında İbiş Uluşar tarafından bugünkü adresinde kurulan işletme, babadan oğula geçerek bugün 4.kuşakla aynı kalite ve özenle faaliyetine devam ediyor.

İşletmenin 3.kuşak temsilcisi Haluk Uluşar, Uluşar Lokantasıyla ilgili olarak “1900 doğumlu İbiş Uluşar, Kosova Brod’dan 1912’de göç ederek önce Çatalca’ya oradan Silivri’ye yerleşmiş. 1930 yılında mevcut yeri satın alarak lokanta işletmeciliği ile başlamış. 1958 de vefat etmiş. İşletmeyi babam Cemal Uluşar devralmış. 1973 sonuna kadar, eski ve ahşap iki katlı binada devam etti. 1974 yılında şimdiki hali olan 5 katlı binayı yaptı. 1987 şubatında ise abim Hakan Uluşar ile ben devraldım. Biz de yavaş yavaş işi çocuklarımıza devrediyoruz. Dorukhan ve Kaan Uluşar bizden sonra da Uluşar Lokantasını yaşatacaklar” dedi.
Hakan Uluşar da yaptığı açıklamada “Biz küçükken babamızın yanında işleri öğrendik, babamızdan sonra da biz faaliyetimizi sürdürüyoruz. Bizim de yaşımız ilerledi, artık çocuklara devrediyoruz yavaştan, biz alaylı öğrendik bu işi, çocuklarımız ise eğitimini aldı. 1930 yılındaki lezzetimizi bozmadan, dedemizin ve babamızın hassasiyetiyle işimizi sürdürüyoruz. Çocuklarımızda Uluşar ismini daha da yukarlara çıkaracaklarından eminim. ” dedi.

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