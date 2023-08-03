1944'te Auschwitz Kampı'nda öldürülen Romanlar unutulmadı

2 Ağustos 1944’te Auschwitz Kampı’nda öldürülen Romanların anısına Kocaeli’de anma töreni düzenlendi.

2 Ağustos 1944’te Nazi Almanya’sının Auschwitz Kampı’nda hayatlarını kaybeden Romanların anısına anma töreni düzenlendi. İzmit’te bulunan Yeni Cuma Camii’nin avlusunda toplanan Kocaeli Romanlar Konfederasyonu, 79 yıl önce Naziler tarafından katledilen 500 bin Roman için anma töreni gerçekleştirdi. İkindi namazından sonra yapılan törende 500 aşure dağıtıldı, mevlit okutturuldu. Anma töreninde konuşma yapan Roman Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, yapılan soykırımların hiçbirini tasvip etmediğini belirterek, "1939 ve 1944 yılları arasında Almanlar ve Naziler, Roman vatandaşlarına büyük bir soykırım uyguladı. Bu soykırımda o dönem yaklaşık 500 bin kişi katledildi, bunların birçoğu Müslümandı. Biz bugün Kerbela şehitlerimiz, Hasan Hüseyin’imizle birlikte o dönemde katledilmiş olan Roman kardeşlerimiz için mevlit okuttuk. Soykırım kime yapılırsa yapılsın insanlık suçudur. Bunu peygamber efendimizin torunlarına da yaptılar. Bugün sizlerle olan bu birlikteliği Yeni Cuma’da yapıyor olmamızdaki asıl sebebiyet şudur. Bizler birtakım şeylerle anılmış olsak dahi dinine, imanına, milletine ve devletine bağlı insanlarız" diye konuştu.