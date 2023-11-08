1969 Bilecik Spor Kulübü 5'inci haftayı da gol atamadan geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 5. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü evinde mağlup olurken, 90+3’üncü dakikada kazandığı penaltı atışını değerlendiremeyince ligdeki ilk golüne de yine ulaşamadı.

BAL 4. Grup 5’inci hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde İzmir ekibi Asarlık Gençlik Kulübü ile karşı karşıya geldi. İstasyon Sentetik Sahası’ndan oynanan müsabakaya 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa ilgi göstermedi. Ligin ilk haftası BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü bu maç öncesi oynadığı 3 müsabakadan 2 mağlubiyet bir beraberlik almıştı. 3 maçta kalesinde 8 gol görüp hiç gol atamayan kırmızı şimşekler maçın ilk yarısında arzulu futbolu sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 49’uncu sol kanattan gelişen Asarlık Gençlik Kulübü atağında ceza sahasına açılan ortada Emre Aydın topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra oyunun hakimiyetini Asarlık Gençlik Kulübü geçerken, maçın 90+2’inci dakikasında Samed Özturan durumu 2-0’a getiren golü kaydetti. Bu gol sonrası nadir gelişen 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyon sonrası maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emir Ersoy’un vuruşunu kaleci çıkarınca maç 2-0 Asarlık Gençlik Kulübü üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonunda bazı taraftarlar futbolcu ve teknik heyete tepki gösterirken, kaçan penaltıda takımın ilk golüne çok yaklaşan Emir Ersoy adeta yıkıldı.

Yardımcı antrenör ile yollar ayrıldı

Maç sonunda 1969 Bilecik Spor Kulübü yardımcı antrenörü İrfal Dal ile yollar ayrılırken, bu hafta sonu Yıldızspor 45 müsabakasında alınacak bir kötü sonuç sonrasında antrenör Murat Yıldırım ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

Maçı 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkan Yardımcıları Yüksel Gökçedağ, Aydın Avcı yöneticilerden Murat Gür, Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve az sayıda taraftar izledi.