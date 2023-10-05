1969 Bilecik Spor Kulübü BAL maçlarını Osmaneli'nde oynayacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligin başlamasına sayılı günler kala geçtiğimiz yıl maçlarını oynadığı statta sorun çıkınca maçları Osmaneli’nde oynama kararı aldı.

1969 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz yıl müsabakalarını Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda oynuyordu. Bu yıl rektörlüğün aldığı karar sonrası müsabakaların oynanmasına izin verilmeyen 1969 Bilecik Spor Kulübü yöneticileri çareyi Osmaneli’nde buldu. Bilecik ve ilçelerinde BAL statüsünde bir kaç stat bulunması nedeniyle kulüp Osmaneli ilçesini tercih etti. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu yıl BAL maçlarını Osmaneli İlçe Stadı’nda oynayacak.

Belekoma Tayfa grubundan tepki

Bu karar sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu Belekoma Tayfa bir açıklama yaparak, "Şehrimizi BAL’da temsil eden Bilecikspor’umuzu vilayete sığdıramayanlar kendi şehrinde maç oynamasına ön ayak olmayanlar acaba yerel seçimlerde ne yapacaklar. Bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü olan Bilecikspor taraftarı gereken cevabı sandıkta verecek. Bilecikspor bu sezonki maçlarını Osmaneli’nde oynayacak" dediler.

Öte yandan bu karar Bilecik kamuoyunda tepkilere neden olurken, vatandaşlar vali, siyasetçiler ve bürokrasiye Bilecik’in sahipsiz olduğu söylediler.