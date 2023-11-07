1969 Bilecik Spor Kulübü başarısız teknik adamla yola devam kararı aldı

1969 Bilecik Spor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, 6-0’lık Manisa 1965 Spor Kulübü yenilgisi sonrası teknik heyeti istifaya davet etmesinin ardından kulüp yönetimi teknik heyette yola devam kararı aldı.

BAL 4. Grup 4. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, geçtiğimiz pazar günü Manisa 1965 Spor Kulübü’ne deplasmanda 6-0 yenilerek, büyük bir hezimete uğradı. Ligin ilk haftasını BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün 4. hafta sonunda hiç gol atamayarak, 1 puanla ligde son sıralarda yer aldı. Bu kötü gidişat sonrası 1969 Bilecik Spor taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, bir basın açıklaması yaptı. Antrenör Murat Yıldırım ve ekibinin istifaya davet etmişti. Yaşanan olumsuzlukların ardından 1969 Bilecik Spor Kulübü yöneticiler dün bir toplantı düzenledi. Bir çok konunun masaya yatırıldığı toplantıda antrenör Murat Yıldırım ve ekibiyle yola devam edilmesi kararına varıldı.