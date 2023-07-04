1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen'in istifası

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in şifahen istifa edip, Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bildirilmediği ortağa çıktı.

Ocak ayında 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Turgut Özen’in Haziran ayında istifasını açıklamasının ardından kulüp yönetimi olağan üstü kongreye kararı aldı. Geçtiğimiz Haziran ayında ilk kongreyi yapan kulüp çoğunluk sağlanamadığı için 3 Temmuz gününe ertelenmişti. Dün Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen kulüp başkanlığı için herhangi bir isim aday olmazken kulübün geleceği belirsizliği korudu. Kongreye şifahen istifa eden Başkan Turgut Özen katılmazken, kalabalık bir katılım olması halinde geleceğini iddia edildi.

Geçmiş dönem başkanlardan İsmail Cinoğlu, yaptığı konuşmada, bu şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini, Bilecikspor’un yaşatılması ve yeni yönetimin oluşturulması için yerel idareciler devreye girmesini söyledi.

Toplantıda siyasiler ve idarecilerle görüşmelerin sonucuna göre genel kurul yapılacak ve Bilecikspor’un yeni yönetimi oluşturulmaya çalışılması kararı çıktı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; Bilecikspor’un eski başkanları İsmail Cinoğlu, Aydın Avcı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Temsilcisi Nusret Tosun, Bilecikspor’un eski yöneticileri ve taraftarları katıldı.

İstifa dilekçesi yok

Öte yandan 1969 Bilecikspor Kulübü Başkanı Turgut Özen’in şifahen istifa etiği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube birimine 12 Haziran tarihinden bu yana bir dilekçesi ulaşmadığı, ayrıca kulübün kongre kararı alarak tarih kısmınım boş bıraktığı öğrenildi.