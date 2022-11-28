1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda farklı kaybetti

1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu Çorlu 1947 Spor Kulübü deplasmanında farklı kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde General Basri Saran Stadyumunda oynanan Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 9’uncu hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Çorlu 1947 Spor Kulübüne 5-0 mağlup oldu. Maç öncesi Çorlu 1947 Spor Kulübü taraftar grubu iki takım futbolcuları tribünlere davet ederek alkışladı. Maça yoğun bir taraftar desteği başlayan Çorlu 1947 Spor Kulübü maçın 4’üncü dakikasında Batuhan Dıraga’nın gölüyle 1-0 öne geçti. Maçın 34’üncü dakikasında Orçun Selduman durumu 2-0’a getiren golü kaydetti. İlk yarıda nadir gelişen 1969 Bilecik Spor Kulübü atakları da sonuçsuz kalınca ilk yarı 2-0’lık skorla bitti. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Çorlu 1947 Spor Kulübü 52’inci dakikada Mert Yılmaz’ın golüyle 3-0 öne geçti. Maçın 55’inci dakikasında Volkan Uluğ golüyle durum 4-0’a geldi. Maçın 60’ıncı dakikasında Çorlu 1947 Spor Kulübü bir penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Mert Özkaplan topu filelere gönderirken, durumu 5-0’a getirdi. Bu gol sonrası Çorlu 1947 Spor Kulübü antrenörü Yusuf Şimşek oyuncu değişliklerine giderek, iyi oynayan futbolcularını alkışlattı. Maçın ikinci yarısından bir varlık gösteremeyen 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 5-0 kaybetti. Maç sonunda taraftarlar ve futbolcular büyük sevinç yaşarken, kentteki birlik ve beraberlikle takımın şampiyon olması kesin gözüyle bakılıyor.

Maçı Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Spor 1947 Spor Kulübü Başkanı Yusuf Gümüş ile çok sayıda taraftar izledi. Bu sonuç sonrası 1969 Bilecik Spor Kulübü 11 puanda kalırken, Çorlu 1947 Spor Kulübü 19 puana yükseldi.