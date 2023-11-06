1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda farklı yenildi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 4’üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa 1965 Spor Kulübü’ne deplasmanda farklı yenildi.

BAL 4. Grup 4’üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Manisa 1965 Spor Kulübü’ne deplasmanda 6-0 yenilerek, büyük bir hezimete uğradı. Maça iyi başlayan ev sahibi Manisa 1965 Spor Kulübü, maçın 5 ve 15’inci dakikasında Murat Elkatmış’ın golleriyle maçın hemen başında 2-0 öne geçti. Maçın 35’inci dakikasında Mustafa Aktaş kalecinin büyük hatasını iyi değerlendirerek, durumu 3-0’a getirdi. Maçın 40’ıncı dakikasında İlyas Bircan durumu 4-0’a getirerek, ilk yarının skorunu belirledi. Ev sahibi takım antrenörü maç 3-0 olduktan sonra 5 oyuncusunu kale arkasına ısınmaya gönderirken, 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörünün hiç bir futbolcusunu ısınmaya göndermemesi tepkilere neden oldu. Ayrıca 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arasında soyunma odasına gitmeyerek, yedek kulübesinde 15 dakikayı değerlendirdi.

Maçın ikinci yarısına da iyi aşlayan Manisa 1965 Spor Kulübü maçın 68’inci dakikasında Murat Elkatmış kendisinin 3’üncü takımın 5’inci golünü kaydetti. İkinci yarı oyunu rölantiye alan Manisa 1965 Spor Kulübü 5’inci golün hemen 1 dakika sonrasında Mustafa Kaya’nın golüyle durumu 6-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda da maçın skoru oldu.

Manisa 1965 Spor Kulübü bu galibiyetle puanını 7’ye çıkarırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 1 puanda kaldı. Ligin ilk haftasını BAY geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü ligde henüz daha golle tanışamadı. Büyük umutlarla alınan forvetler 3 haftada etkisiz kalınca büyük tepkilere maruz kaldılar.

Öte yandan müsabakayı 1969 Bilecik Spor Kulübü yöneticisi Murat Gür ve Muhammet Okur’da izledi.