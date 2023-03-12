1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda kazanmasını bildi

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 18. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Sakarya deplasmanında 3 puanla döndü.

Sakarya Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde oynanan BAL 11. Grup 18. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Kazımpaşa Birlikspor’u deplasmanda 3-1- yendi. Deplasmana 1 otobüs gelen Belekoma Tayfa taraftar grubunun desteğiyle maça başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü, 10’uncu dakikada yediği bir kontratakta kalecinin de hatası sonrası Talha Çakmak’ın golüyle 1-0 geriye düştü. Ardından maça dengesi kuran 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 28. dakikasında bulduğu bir korner atışı sonrası ceza sahasına ortalanan topa düzgün bir kafa vuruşuyla ağlayan gönderen Muzaffer Özkaya durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İkinci yarıda 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Sedat Memiş’in yaptığı değişiklikler maça damgasını vurdu. İkinci yarıya taraftar desteğiyle daha atak bir futbol oynayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 67. dakikasında Erdi Önal golüyle durumu 2-1’e getirdi. Maçın 75. dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübünün golcüsü Erdinç Mergen takımın 3. golünü kaydetti. Maçta başka gol olmazken 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 3-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 21 çıkaran 1969 Bilecik Spor Kulübü haftaya deplasmanda Hendekspor ile karşı karşıya gelecek.