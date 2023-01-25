1969 Bilecik Spor Kulübü devre arasını iyi değerlendirdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arası iyi değerlendirdi.

BAL 11. Grupta mücadele eden ve ligin ilk yarısını 14 takımlı ligde 11 puanla 10’ıncı sırada tamamlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü devre arası iyi değerlendirdi. Bu hafta pazar günü ligin ikinci yarısının ilk maçına lig sonuncusu İstanbul temsilcisi Modafen ile karşı karşıya gelecek olan 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde hedef 3 puan. Günü çift idmanla geçirerek maça hazırlanan kırmızı şimşeklerde devre arasında başta kaleci ve forvet olmak üzere bir çok takviye yapıldı. Devre arasındaki hazırlık maçlarında da göz dolduran takım 1308 Omaneli Belediyespor ile 0-0, Bursa Nilüfer Belediyespor’la 1-1 berabere kalırken, Eskişehir temsilcisi Yunusemre Spor’u 2-1 mağlup etti.