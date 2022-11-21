1969 Bilecik Spor Kulübü iyi oynadığı maçı kaybetti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü iyi oynadığı maçı kaybederken, evinde ilk puan kaybını aldı.

BAL 11. Grup 8’inci hafta müsabakasında Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile K. Sinopspor karşı karşıya gelirken, deplasman ekibi maçı 2-1 kazandı. Maça iyi başlayan deplasman ekibi K. Sinopspor 17’inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topa Abdulkadir Oruçoğlu düzgün bir vuruşla filelere göndererek durumu 1-0’a getirdi. Maçın 41’inci dakikasında defans arkasına atılan bir topla buluşan Umut Aslan, ceza sahası dışına kadar çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü kalecisi Görken Güner’i de çalımlayarak topu filelere göndererek, durumu 2-0’a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına muhteşem bir taraftar desteği ile çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları oyunda hemen baskıyı kurdu. Maçın 60’ncı dakikasında gelişen bir 1969 Bilecik Spor Kulübü atağında ceza sahası içinde bir futbolcunun eline top değince maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen 1969 Bilecik Spor Kulübü kaptanı Atahan Mehmet Kömürlü durumu 2-1’e getirdi. Bu gol sonrası adeta tek kale oynayan 1969 Bilecik Spor Kulübü bulduğu atakları değerlendiremedi.

Bu galibiyet sonrası K. Sinopspor ligde 8’de 8 yaparak puanını 24’e çıkardı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise evinde ilk puan kaybını alırken, 11 puanda kaldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 9’uncu tasında deplasmanda Çorlu 1947 ile karşı karşıya gelecek.