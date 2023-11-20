1969 Bilecik Spor Kulübü kendi evinde 3 puanı kaçırdı

1969 Bilecik Spor Kulübü zorlu TKİ Tavşanlı Linyitspor maçında ligdeki ilk golünü kaydederken, 3 puanı kaçırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup 7. hafta müsabakasında İstasyon Sentetik Sahası’nda 1969 Bilecik Spor Kulübü ile TKİ Tavşanlı Linyitspor karşı karşıya geldi. Taraftar desteğini arkasına alan 1969 Bilecik Spor Kulübü maça iyi başlarken, maçın 27’inci dakikasında defans oyuncusu Mustafa Eren Balta’nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün ligdeki ilk olarak kayıtlara geçti. Bu golden 5 dakika sonra gelişen nadir TKİ Tavşanlı Linyitspor atağında Serhat Maden durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarını da skoru oldu.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 75’inci dakikasına kadar oyun üstünlüğünü sürdürdü. Bu dakikadan sonra çok koşan mücadele eden futbolcularda yorgunluk gözükünce maçın üstünlüğü rakibe geçti. Rakip son 15 dakika ve uzatma verilen 12 dakika maçı kazanmak için tüm takım ataklara çıkarken, bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maç 1-1’lik skorla sonuçlanırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü puanını 2’ye çıkardı. Ligin son sırasında yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü haftaya İzmir temsilcisi Alaçatıspor’a konuk olacak.

TKİ Tavşanlı Linyitspor ise bu beraberlik sonrası puanını 12’ye çıkararak 15 takımlı ligde 5’inci sırada yer aldı.