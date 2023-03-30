1969 Bilecik Spor Kulübü, lider Çorlu 1947'ye kaybetti

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 22. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, grup lideri Çorlu 1947'ye 3-0 kaybetti.

1969 Bilecik Spor Kulübü, lider Çorlu 1947'ye kaybetti
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 22. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, grup lideri Çorlu 1947’ye 3-0 kaybetti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynanan Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 22. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, grup lideri Tekirdağ temsilcisi Çorlu 1947’ye 3-0 mağlup oldu. Maça iyi başlayan Çorlu 1947, 21. dakikada Mehmet Mert Özkaptan’ın kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Çorlu 1947, mücadelenin 24. dakikasında penaltı atışını değerlendiremeyen Mehmet Mert Özkaptan’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıya da istekli başlayan Çorlu temsilcisi, maçın 71. dakikasında Volkan Uluğ’un golüyle durumu 2-0’a getirdi. 88. dakikada Çorlu 1947’den Yılmaz Coşkunçay, maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Çorlu 1947 maçı 3-0 kazanırken, puanını 52’ye çıkararak, liderliğini sürdürdü. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise 22 puanda kaldı.

Düşme hattıyla arasında 10 puan kalan kırmızı şimşekler, 4 haftadır 3 puana hasret.

1969 Bilecik Spor Kulübü, bu hafta sonu Hendek Dereköy ile deplasmanda karşılaşacak.