1969 Bilecik Spor Kulübü lig sonuncusunu yenemedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü lig sonuncusu ile karşılaştığı müsabakada 1 puanla evine döndü.

BAL 11. Grup 14. hafta müsabakasında İstanbul Alemdağ Stadyumunda oynanan müsabakada lig sonuncusu Modafen ile 1969 Bilecik Spor Kulübü karşı karşıya gelirken, maç başladığı gibi bitti. Ligin ikinci yarısına yaptığı 15 yeni transfer ile 1969 Bilecik Spor Kulübü 14 takımlı ligde 6 puan ile son sırada yer alan Modafen karşısında mutlak 3 puanla sahaya çıktı. 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın ikinci yarısında tek kale oynadığı maçta gol bulmazken, maç 0-0’lık skorla sonuçlandı. 1969 Bilecik Spor Kulübü bu beraberlikle puanını 12’ye çıkardı.