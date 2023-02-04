1969 Bilecik Spor Kulübü'nde hedef 3 puan

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Bayburt 1918 maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü'nde hedef 3 puan
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, yarın oynayacağı Bayburt 1918 maçına 3 puan parolası ile hazırlanıyor.

BAL 11. Grup 15’inci haftasında pazar günü saat 14.00’da Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı’ndan oynanacak olan 1969 Bilecik Spor Kulübü’nde zorlu Bayburt 1918 maçı öncesi hedef 3 puan. İstasyon Sentetik Sahası’nda günü çift idmanla geçiren 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcularında keyifler yerinde olduğu görüldü. Müsabakaya mutlak 3 puan hedefi ile çıkacak olan sporcuların hırslı olması dikkat çekti.